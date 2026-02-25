В Российской парфюмерно-косметической ассоциации назвали причины популярности зарубежной парфюмерии

Франции потребовались десятилетия и огромные финансовые вложения, чтобы сформировать имидж страны-парфюмера. Об этом ИА НСН сообщила председатель оргкомитета косметической выставки InterCHARM и член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева.

Согласно данным CDEK.Shopping, в прошлом году спрос на зарубежную парфюмерию в России значительно вырос — количество заказов увеличилось на 80%. При этом в сегменте уходовой косметики российские бренды становятся все более популярными среди потребителей. В сегменте парфюмерии Франция по-прежнему занимает лидирующие позиции, на ее долю приходится около 55% импортных продаж, тогда как на долю российских брендов приходится всего 3%.

«Российским производителям нужно искать поставки из Турции, Китая и Индии, это достаточно сложно. Нам необходимо и более системное образование у парфюмеров», — подчеркнула собеседница.

Она добавила, что этот бизнес построить быстро невозможно.