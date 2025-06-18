В российских школах будут готовить гонщиков дронов

В рамках всероссийского проекта «Пилоты будущего» планируют обучать 50 тысяч школьников в год. Проект стартовал в марте и охватил десятки регионов страны. А в следующем году он получит уже федеральное финансирование. Как именно будут обучать учеников, смотрите в нашем видео.
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