В российских школах будут готовить гонщиков дронов

В рамках всероссийского проекта «Пилоты будущего» планируют обучать 50 тысяч школьников в год. Проект стартовал в марте и охватил десятки регионов страны. А в следующем году он получит уже федеральное финансирование. Как именно будут обучать учеников, смотрите в нашем видео.