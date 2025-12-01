В России запустили сервис проверки номера телефона риелтора
Российская гильдия риелторов для защиты покупателей недвижимости от телефонных мошенников запустила сервис по проверке номера телефона аттестованного риелтора. Об этом ТАСС рассказали в организации.
Исполнительный вице-президент РГР Наталья Михайлюкова отметила, что людям часто звонили с незнакомых номеров и представлялись агентами компаний. Быстро проверить это невозможно.
«Теперь можно зайти на сайт реестра риелторов и понять, профессионал это или же нет», — отметила она.
Михайлюкова добавила, что для определения звонившего нужно указать номер телефона в поисковой строке кнопки «Проверь, кто звонил» на сайте единого реестра РГР. Если же номера нет, то гильдия не может подтвердить этого специалиста.
