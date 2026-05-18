В России запустили мультсериал «Шерлок Хвост» для защиты детей от мошенников

В России вышел первый сезон образовательного мультсериала «Шерлок Хвост» для детей и подростков. Его создали фактчекинговый проект «Лапша Медиа» совместно с Минпросвещения.

Первый сезон включает пять серий, их будут выкладывать еженедельно по четвергам. Каждый эпизод разбирает конкретные мошеннические схемы. В дебютной серии главный герой раскрыл механизм обмана, когда злоумышленники выдают себя за близких родственников и требуют срочно перевести деньги.

«С ростом числа мошеннических схем появляется реальная необходимость в прививании детям и их родителям навыка распознавания киберугроз. Именно на эту аудиторию и нацелен наш мультсериал», — рассказал эксперт «Лапша Медиа» Никита Чулюкин.

По данным Управления по борьбе с киберпреступностью МВД России, только за 2025 год онлайн-мошенники обманули около 13 тысяч несовершеннолетних. Это на 86% больше, чем годом ранее. Подростков все чаще привлекают предложениями подработки, инвестиционными проектами и заданиями от имени спецслужб.

Ранее мошенники стали выманивать у детей логины и пароли от соцсетей и писать угрозы их родителям.