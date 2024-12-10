В России захотели создать реестр домашних животных
Депутат Рябоконь: создание реестра домашних животных решит ряд проблем
В России предложили создать единый реестр домашних животных. Авторами инициативы стали депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь и его коллеги из комиссии по экологии и природопользованию. В беседе с 360.ru парламентарий рассказал детали законопроекта.
Реестр питомцев будет представлять собой электронную информационную систему. В базу данных предлагается вносить сведения о домашних животных: породу, пол, дату рождения и данных о прививках. Также в реестре появятся сведения о хозяине, объяснил Рябоконь.
«Создание реестра решит ряд проблем, с которыми сталкиваются как органы власти, так и хозяева питомцев. Так, в случае потери животного достаточно будет в любой ветеринарной клинике считать чип или метку и это позволит быстро найти хозяина», — добавил он.
В случае нападения собаки на человека можно будет оперативно найти хозяина и привлечь его к ответственности. При поимке брошенного питомца появится возможность установить бывшего владельца.
«Кроме этого, ветеринарные органы мгновенно получат информацию о прививках животного на пунктах контроля с целью контроля перемещения заболевших животных», — подчеркнул Рябоконь.
Необходимость регистрации распространят как на новорожденных, так и на взрослых питомцев. Вступление законопроекта в силу специально отложили до 2026 года, чтобы было время продумать механизм регистрации.
На кого именно будет распространяться закон в части обязательной регистрации животных, определит правительство РФ. Полагаю, что обязательная регистрация, в первую очередь, коснется собак.
Андрей Рябоконь
депутат
Регистрация животных должна быть бесплатной, считает парламентарий. Законопроект не предполагает ответственности за невыполнение требований по регистрации животных. Этот вопрос проработают при рассмотрении проекта в ГД.
Ранее Госдума приняла закон об административной ответственности за нарушение правил содержания домашних животных.