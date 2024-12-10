В России захотели создать реестр домашних животных

В России предложили создать единый реестр домашних животных. Авторами инициативы стали депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Рябоконь и его коллеги из комиссии по экологии и природопользованию. В беседе с 360.ru парламентарий рассказал детали законопроекта.

Реестр питомцев будет представлять собой электронную информационную систему. В базу данных предлагается вносить сведения о домашних животных: породу, пол, дату рождения и данных о прививках. Также в реестре появятся сведения о хозяине, объяснил Рябоконь.

«Создание реестра решит ряд проблем, с которыми сталкиваются как органы власти, так и хозяева питомцев. Так, в случае потери животного достаточно будет в любой ветеринарной клинике считать чип или метку и это позволит быстро найти хозяина», — добавил он.

В случае нападения собаки на человека можно будет оперативно найти хозяина и привлечь его к ответственности. При поимке брошенного питомца появится возможность установить бывшего владельца.

«Кроме этого, ветеринарные органы мгновенно получат информацию о прививках животного на пунктах контроля с целью контроля перемещения заболевших животных», — подчеркнул Рябоконь.

Необходимость регистрации распространят как на новорожденных, так и на взрослых питомцев. Вступление законопроекта в силу специально отложили до 2026 года, чтобы было время продумать механизм регистрации.