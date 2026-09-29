В России вырос спрос на временных сотрудников перед сезоном распродаж

В России перед сезоном распродаж и новогодними праздниками резко вырос спрос на временных сотрудников. Об этом сообщил ОТР со ссылкой на экспертов в сфере подбора персонала.

Самыми востребованными позициями традиционно стали комплектовщики и сборщики заказов на складах, курьеры и продавцы-кассиры в рознице. Как отметили специалисты, для таких вакансий не требуются специальное образование и опыт, а обучение занимает одну-две смены.

По словам независимого HR-эксперта Зулии Лоиковой, дефицит кадров также остро ощущается в сфере логистики среди водителей и в ЖКХ. Повышенный спрос на персонал сохранится вплоть до января.

Эксперты подчеркнули, что за счет ночных и праздничных смен заработок в пиковый период может вырасти до 50%. Дополнительный доход соискателям также обеспечивает переход многих работодателей на сдельную оплату труда.