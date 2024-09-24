В России выявили свыше 4 тыс. фиктивных браков с иностранцами

МВД: за три года в России заключили более 4 тыс. фиктивных браков с иностранцами

Полиция с 2021 по 2023 год выявила более четырех тысяч случаев регистрации фиктивных браков в России, все материалы дела направлены в прокуратуру. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале .

По словам Волк, фиктивные браки с гражданами РФ используются иностранцами как способ получения миграционных статусов и гражданства.

«Так, с 2021 по 2023 год прокурорам направлено более четырех тысяч материалов о выявлении признаков фиктивного брака. За истекший период 2024 года направлено более 300 аналогичных материалов», — заявила представитель ведомства.

С начала 2024 года суд признал фиктивными почти 200 заключенных браков между россиянами и иностранцами. На основании этого решения МВД аннулировало 107 разрешений на временное проживание и 75 видов на жительство.

Ранее Волк сообщила, что МВД отправило запросы в военкоматы с просьбой предоставить данные о лицах, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет.