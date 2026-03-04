В России вступили в силу новые требования к вывескам

С 1 марта в России действуют новые требования к оформлению вывесок и информационных материалов для потребителей. Изменения коснулись магазинов, ресторанов, кафе, отелей, салонов красоты и других предприятий сферы услуг, сообщила пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

Согласно новому закону, приоритетным языком для всех вывесок становится русский, поэтому информацию на указателях, табличках и меню необходимо указывать именно на нем.

Данные можно дублировать и на иностранном языке, но его допускается использовать только в качестве дополнения. Текст на русском при этом должен быть идентичным по содержанию, равнозначным по размеру и техническому оформлению

Исключение делается только для зарегистрированных товарных знаков и фирменных наименований, которые не требуется переводить. По новым правилам, профиль деятельности заведения тоже следует обозначать на государственном языке.

Представителям бизнеса будет необходимо провести аудит всех информационных конструкций. В случае, если внутри заведения используют надписи на латинице, их придется продублировать на русском.

Исполнение новых правил проконтролируют Роспотребнадзор и местные органы власти. В случае невыполнения требований на предпринимателей наложат административные штрафы.