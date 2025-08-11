В России возросло число резюме с навыками в области ИИ

Специалисты «Авито Работы» проанализировали, как изменилось количество резюме, в которых указаны навыки работы с нейросетями. Эксперты сравнили данные за первое полугодие 2025 года с аналогичным периодом прошлого года. Выяснилось, что таких резюме стало в 2,3 раза больше (+129%), написал RT .

Наибольший рост замечен среди молодых кандидатов в возрасте от 18 до 24 лет: количество резюме с навыками работы с нейросетями увеличилось почти в 2,5 раза (+146%).

«Чаще всего такие анкеты размещали дизайнеры (+172%) — они рассчитывали получать в среднем 50 тыс. рублей в месяц. Также такие навыки активнее стали указывать в резюме SMM-специалистов (+114%), которые оценивают свой труд в среднем на 40 тыс. рублей в месяц за проект», — отмечается в исследовании.

В возрастной группе от 25 до 34 лет частота упоминания навыков работы с ИИ и нейросетями в резюме выросла в 2,3 раза (+125%) за год. Среди соискателей от 35 до 44 лет навыки работы с нейросетями стали указывать в 2,2 раза (+121%) чаще. Даже в анкетах более возрастных соискателей (45—64 лет) упоминания навыков работы с нейросетями стали встречаться почти вдвое чаще (+96%).