В России уточнили порядок получения бесплатного лечебного питания

В России расширили категории граждан, имеющих право на бесплатное лечебное питание. Так, дети до 18 лет с инвалидностью могут получать такие продукты в рамках набора социальных услуг, сообщила RT зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Дарья Лантратова.

Для этого семья не должна отказываться от НСУ в пользу денежной выплаты. Необходимо обратиться к педиатру, пройти обследование и получить заключение врачебной комиссии.

Взрослые с инвалидностью не имеют федерального права на лечебное питание, но в ряде регионов (Москва, Татарстан, Самарская и Свердловская области) такая поддержка предусмотрена для нуждающихся в паллиативной помощи. Требуется медзаключение и рекомендации гастроэнтеролога.

Ученики 1–4 классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день. Для льготных категорий (в том числе детей участников СВО) предусмотрено двухразовое питание. Заявление можно подать в школе, органах соцзащиты или через портал «Госуслуги».

В ряде регионов действует «молочная кухня» для беременных, кормящих матерей и детей до трех лет. Категории получателей и порядок оформления зависят от субъекта России. В случае отказа в назначении питания сенатор рекомендует обращаться в Росздравнадзор.