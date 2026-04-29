В России усилят контроль за качеством стройматериалов

С 1 сентября 2026 года в России начнет действовать система федерального контроля за качеством стройматериалов. Профессор НИУ Московского государственного университета Кирилл Кулаков в интервью радио Sputnik подчеркнул, что госконтроль — это возвращение прежних функций, от которых отказались в рамках борьбы с избыточным администрированием бизнеса.

«В момент проведения сертификации представленный товар может быть соответствующего качества, но уже следующая партия, не прошедшая госконтроль, может быть произведена с нарушением технологических требований», — уточнил профессор.

По данным эксперта, на сегодняшний день доля некачественных труб в напорных сетях составляет 30%, а во внутридомовых превышает 70%, цемента — 22%. Некачественный бетон может привести к незапланированной усадке здания и трещинам в перекрытиях.

Кирилл Кулаков также отметил, что в 2025 году дефекты были выявлены в 93% введенных в эксплуатацию многоквартирных домов по всей России. Число судебных споров из-за низкого качества жилья за последние два года увеличилось на 40%, однако статистики, в каком случае брак был допущен строителями, а в каком виноваты некачественные строительные материалы, нет.

Профессор подчеркнул, что нормы закона, который вступит в действие с 1 сентября 2026 года, были апробированы на ряде строительных материалов. С 2024 года Росстандарт проводил контроль за качеством цемента, сухих строительных смесей и ряда прочих товаров. Результат эксперимента признан положительным — на рынке существенно сократилось количество фальсификата.