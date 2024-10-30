В России учителя смогут получить по 2 млн рублей за переезд на работу в новые регионы

Единовременную выплату педагогам в рамках федеральной программы «Земский учитель» планируют увеличить до двух миллионов рублей. Соответствующий проект постановления подготовили в Минпросвещения РФ, пишет «Интерфакс» .

Повышенный размер компенсаций распространяется на учителей, которые переехали работать в села и малые города на территории Запорожской и Херсонской областей, а также в Донецкую и Луганскую Народные Республики, отмечает ИА НСН.

По словам властей, для принятия инициативы не нужно выделять дополнительные средства из бюджета. Предположительно, закон начнет действовать с 1 января следующего года.