В России учителя смогут получить по 2 млн рублей за переезд на работу в новые регионы

Единовременную выплату педагогам в рамках федеральной программы «Земский учитель» планируют увеличить до двух миллионов рублей. Соответствующий проект постановления подготовили в Минпросвещения РФ, пишет «Интерфакс».
Повышенный размер компенсаций распространяется на учителей, которые переехали работать в села и малые города на территории Запорожской и Херсонской областей, а также в Донецкую и Луганскую Народные Республики, отмечает ИА НСН.
По словам властей, для принятия инициативы не нужно выделять дополнительные средства из бюджета. Предположительно, закон начнет действовать с 1 января следующего года.
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