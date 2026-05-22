В России участились случаи мошенничества с путевками в детские лагеря

В летний период, когда спрос на путевки в детские лагеря растет, активизируются мошенники. Они создают сайты-двойники известных лагерей или турфирм, чтобы обмануть родителей, рассказала «Газете.Ru» управляющий партнер коллегии адвокатов «Бизнес Лигал групп» Вероника Полякова.

На таких сайтах размещаются положительные отзывы от ботов, а путевки предлагаются по заниженным ценам на самые популярные даты. Цель мошенников — завладеть денежными средствами доверчивых родителей, стремящихся сэкономить, отметил сайт vecherka-spb.ru.

Чтобы обезопасить себя, Полякова рекомендует проверять наличие лагеря в специальном федеральном реестре на сайте детскийотдых.рф. Также можно воспользоваться ресурсом «Безопасное лето». При создании фейковых сайтов мошенники используют лишние или иные буквы и символы, поэтому важно внимательно сверять данные, включая ИНН и ОГРН лагеря, которые можно проверить в открытом доступе на ресурсах «Проверь своего контрагента» от ФНС РФ, СПАРК, Rusprofile.

Полякова отметила, что если требуют сначала оплатить путевку, а затем заключить договор, это повод насторожиться. Также стоит быть осторожным, если оплату просят перевести на карту неизвестного физического лица. В официальных детских лагерях оплату проводят по реквизитам организации.