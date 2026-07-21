В России стартовал прием заявок на конкурс лучших практик в сфере нацотношений
Прием заявок на IX Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений стартовал 7 июля и продлится до 20 октября 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Федерального агентства по делам национальностей.
Конкурс проводит АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» при поддержке ФАДН.
Организаторы конкурса планируют выявить перспективные инициативы, которые помогают укреплять общероссийское гражданское самосознание и духовную общность многонационального народа России, гармонизировать межнациональные отношения, а также сохранять и развивать этнокультурное многообразие народов страны.
Лучшие практики смогут получить дальнейшую поддержку и распространиться в других регионах России.