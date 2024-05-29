В России спрогнозировали снижение цен на аренду жилья летом

Ипотечный брокер Ракута предрек снижение цен на аренду жилья на 5% летом

Фото: Freepik

Цены на аренду жилья в России снизятся на 5-10% в июне–июле этого года. Об этом заявил ипотечный брокер Дмитрий Ракута в беседе с изданием Газета.ru.

«Стоит заранее проговорить с собственником этот вопрос, либо снять жилье заранее, но при этом попросить, чтобы собственник смог поторговаться по арендной ставке», — сказал он.

По словам брокера, июнь и июль считают самыми выгодными месяцами со стороны скидок на аренду, поэтому жилье лучше всего снять до августа, иначе все подходящие варианты могут разобрать.

При этом брокер не предсказал падения спроса на аренду. Он останется высоким, а ставки по рыночной ипотеке сохранятся на уровне 17-18% годовых.

Ранее руководитель агентства недвижимости Vysotsky Estate Сергей Макаров дал советы по снижению платы за съем квартиры. По его словам, если жилище требует ремонта, то можно заняться им самостоятельно в обмен на снижение аренды.

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