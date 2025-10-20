В России спрогнозировали рост цен на жилье на вторичном рынке в 2026 году

Вице-президент общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Евгений Шлеменков в беседе с ИА НСН спрогнозировал, что в 2026 году цены на жилье на вторичном рынке в России вырастут на 10-12%.

Шлеменков подчеркнул, что россияне перешли от покупки жилья на первичном рынке к приобретению недвижимости на вторичном рынке. Причинами этого стали доступность ипотечных кредитов на первичном рынке и больший разброс цен между новыми и подержанными квартирами. Покупатели, ищущие жильё, обращают внимание на старые квартиры, что провоцирует рост цен.

Кроме того, Шлеменков считает, что падение ставки рефинансирования Банка России и появление свободного капитала у населения после снятия вкладов могут ускорить рост цен на жилье. Он указал на неразвитость рынка ценных бумаг и отсутствие альтернативных механизмов вложения средств, что стимулирует инвестиции в недвижимость.