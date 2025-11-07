В России собрались ввести «период охлаждения» для сим-карт после роуминга

В ближайшем будущем в России могут ввести 24-часовой «период охлаждения» для сим-карт, при котором временно не будут работать функции смс и мобильный интернет. Об этом «Коммерсанту» рассказал осведомленный источник на телеком-рынке.

«Охлаждать» планируется сим-карты, которые находились в международном роуминге или были неактивны больше 72 часов. Раньше такая мера распространялась только на иностранные сим-карты, теперь планируется охватить российские.

При этом россияне смогут незамедлительно возобновить действие услуг, если пройдут верификацию абонента. Мера призвана помочь ограничить работу сим-карт, которые применяют при атаках беспилотников.

Ранее стало известно, что в России появятся специальные сим-карты для детей. Их будут оформлять с родительского разрешения.