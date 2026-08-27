В России с 1 сентября вступают в силу новые правила для рентгена и МРТ
С 1 сентября в частных клиниках можно будет пройти МРТ без направления врача
С 1 сентября 2026 года частные клиники в России смогут проводить процедуру МРТ без направления лечащего врача, фельдшера или акушера. Новые правила проведения рентгенологических исследований установлены приказом Минздрава, сообщило РИА «Новости».
Перед исследованием врач-рентгенолог самостоятельно оценит наличие показаний и противопоказаний у пациента. Таким образом, предварительное направление от другого специалиста для МРТ в частной клинике больше не потребуется.
Изменится и оформление результатов. Протокол исследования будут составлять в одном экземпляре, после чего его данные внесут в медицинскую карту пациента.
Новые правила также разрешают применять при рентгенологических исследованиях зарегистрированные медицинские изделия с функциями искусственного интеллекта.
Ранее стало известно, что МРТ мозга позволяет определить риск деменции.