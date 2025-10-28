В России разработали меры по снижению количества платных мест в вузах

Минобрнауки хочет не выделять платные места направлениям со средним ЕГЭ ниже 50

Минобрнауки предлагает не выделять платные места вузам на направления, где средний балл за ЕГЭ ниже 50. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

«Предельное количество мест для платного приема приравнивается к нулю в следующих случаях: <…> значение среднего балла единого государственного экзамена [ЕГЭ] <…> составило менее 50 баллов», — говорится в документе.

Проект предлагает приравнивать предельное число мест для платного приема среднему числу студентов, которые сейчас там обучаются.

После направления предложения в вузы о предельном числе мест для платного приема дадут пять дней на корректировки.

