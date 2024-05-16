В России рассмотрят законопроект о дополнительной защите прав работников | 360°

Общество 16 мая 2024, 00:21 В России рассмотрят законопроект о дополнительной защите прав работников Сенаторы и депутаты РФ разработали законопроект о допзащите прав работников РИА «Новости»

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Российские сенаторы и депутаты Госдумы внесли законопроект, направленный на дополнительную защиту прав работников. Об этом сообщили в пресс-службе Совета Федерации.

Авторами инициативы выступили сенаторы Инна Святенко, Андрей Турчак, Андрей Клишас и Дарья Лантратова во главе с председателем Совфеда Валентиной Матвиенко, а также парламентарии.

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Законопроект предполагает ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30 календарных дней для инвалидов и необходимость сформировать в субъектах межведомственные комиссии для борьбы с просроченной задолженностью по заработной плате.

Согласно документу, устанавливается дополнительный госконтроль за исполнением соглашений в рамках трудовых договоров, а также уточняется процедура временной приостановки трудового договора в случае приостановки работы предприятия.

В апреле 2024 года в России предложили установить минимальную тарифную ставку зарплаты не ниже одного МРОТ. Авторами идеи стали депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду».