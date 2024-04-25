В России пропали вакцины для кошек и собак | 360°

Общество 25 апреля 2024, 04:56 В России пропали вакцины для кошек и собак «Известия»: в России возникла нехватка вакцин от инфекций для кошек и собак Freepik

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В России не хватает отечественных и импортных вакцин от инфекционных заболеваний для кошек и собак. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Ассоциацию практикующих ветеринарных врачей.

По данным издания, в стране, в частности, возникли проблемы с доступностью препаратов от бешенства, чумы, гепатита, парагриппа и лептоспироза. Особенно сильно ощущается нехватка зарубежных вакцин, но и российские производители не могут насытить рынок.

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Еще одна проблема — российские вакцины не признают в других странах.

«Отечественные препараты пока не имеют иностранных сертификатов, которые позволяют признавать результат их применения за рубежом. Это приводит к проблемам в случае с организацией путешествий, — сообщил директор по развитию RNC Pharmа Николай Беспалов.

Эксперты добавили, что проблема с вакцинами возникла из-за сокращения импорта с 2023 года, а российские производители пока не в состоянии покрыть потребности любителей животных.

Ранее в Россельхознадзоре заявили, что в России нет проблем с обеспечением животных лекарствами. По словам главы ведомства Сергея Данкверта, отечественное производство выросло на 37,4% за последние два года.