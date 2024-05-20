В России пройдут масштабные антитеррористические учения 20 мая | 360°

20 мая 2024, 02:58
В России пройдут масштабные антитеррористические учения 20 мая
В России 20 мая пройдут крупные антитеррористические учения. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
В министерстве отметили, что речь идет об образовательных учреждениях и местах массового отдыха.
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Ранее организационные вопросы, связанные с этими мероприятиями, обсудили глава МЧС Александр Куренков, министр просвещения Сергей Кравцов, представители региональных министерств и ведомств, а также МВД и Росгвардии.
В конце марта антитеррористическую тренировку провели в школе в Дубне. В ходе тренировки из учебного заведения эвакуировали более 600 учащихся и 43 педагога.
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