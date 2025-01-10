В России призвали отменить ограничение на стаж по уходу за детьми

Сенатор Кутепов предложил отменить ограничение на стаж по уходу за детьми

В России предложили отменить ограничение на засчитываемый в страховой стаж период ухода за ребенком одного из родителей. Об этом сообщил РИА «Новости» сенатор Андрей Кутепов.

Инициативу уже отправили заместителю главы администрации президента России Максиму Орешкину для оценки.

Сейчас в страховой стаж включают период ухода матери или отца за каждым ребенком до того момента, пока ему не исполнится полтора года, но в общей сложности не более шести лет.

«Действующее правовое регулирование позволяет засчитывать в страховой стаж период ухода только за четырьмя детьми», — уточнил Кутепов в пояснительной записке.

По его словам, данной меры поддержки лишаются родители пятерых и более детей. Сенатор назвал это несправедливым на фоне значимости многодетных семей в вопросе улучшения демографической ситуации в стране.