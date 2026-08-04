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В России приостановили продажу 70 тысяч бутылок из Армении

Фото: РИА «Новости»

В России заблокировали продажу еще 70 тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении. Об этом сообщили на сайте оператора госсистемы маркировки «Честный знак».

Решение приняли, поскольку производители нарушали требования к продуктам. Реализацию партий на розничных и онлайн-площадках запретил Роспотребнадзор.

Под ограничения попали:

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил: доля Армении в совокупном товарообороте России с миром не превышает 0,9%.