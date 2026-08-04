В России приостановили продажу 70 тысяч бутылок из Армении
В России заблокировали продажу еще 70 тысяч бутылок питьевой воды и газированных напитков из Армении. Об этом сообщили на сайте оператора госсистемы маркировки «Честный знак».
Решение приняли, поскольку производители нарушали требования к продуктам. Реализацию партий на розничных и онлайн-площадках запретил Роспотребнадзор.
Под ограничения попали:
- минеральная питьевая лечебно-столовая вода «БЖНИ»;
- природная питьевая вода «Просто Азбука», в том числе детская;
- безалкогольное Мохито торговой марки DARBAS.
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил: доля Армении в совокупном товарообороте России с миром не превышает 0,9%.