В России придумали новый метод борьбы со «схемой Долиной»

Вопрос о том, как защититься от мошенников, действующих по «схеме Долиной», по-прежнему остается открытым. Ситуацию 360.ru прокомментировал судебный юрист Дмитрий Островский.

По его словам, у нотариуса минимальная ответственность за сделки, но и возможностей для проверки законности у них не намного больше, чем у участников.

«Да, нотариус может заказать выписку из единого государственного реестра недвижимости по любой квартире, и ему предоставят данные собственника. <… > Фактически он лишь заверяет подписи сторон», — уточнил Островский.

Он обратил внимание, что в обязанности нотариуса не входит проверка подлинности паспортов, он сильно ограничен в возможности подтверждения дееспособности людей и уж тем более того, действуют ли они под влиянием мошенников.