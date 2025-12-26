В России придумали новый метод борьбы со «схемой Долиной»

Maksim Konstantinov/Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com

Вопрос о том, как защититься от мошенников, действующих по «схеме Долиной», по-прежнему остается открытым. Ситуацию 360.ru прокомментировал судебный юрист Дмитрий Островский.

По его словам, у нотариуса минимальная ответственность за сделки, но и возможностей для проверки законности у них не намного больше, чем у участников.

«Да, нотариус может заказать выписку из единого государственного реестра недвижимости по любой квартире, и ему предоставят данные собственника. <… > Фактически он лишь заверяет подписи сторон», — уточнил Островский.

Он обратил внимание, что в обязанности нотариуса не входит проверка подлинности паспортов, он сильно ограничен в возможности подтверждения дееспособности людей и уж тем более того, действуют ли они под влиянием мошенников.

Также эксперт прокомментировал предложение продлить срок между оформлением крупных сделок с недвижимостью и выплатой денег по ним. Он сообщил, что увеличение периода регистрации не имеет никакого отношения к законности и не поможет предотвратить случаи мошенничества.

Юрист назвал самой разумной идею о том, что нельзя автоматически возвращать владельцам проданную недвижимость или автомобили без возврата денег. По его мнению, сумму необходимо компенсировать с учетом инфляции и стоимости имущества, которые могла поменяться за время рассмотрения дела в суде.

