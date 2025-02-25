В России предрекли сокращение числа действующих банков к концу 2025 года

Фото: РИА «Новости»

Сокращение количества действующих банков в России продолжится темпами 2024 года, к концу 2025-го их останется меньше 300. Об этом со ссылкой на данные рейтингового агентства «Эксперт РА» сообщил РБК.

По оценке аналитиков, сокращение продолжится за счет прекращения регулятором деятельности недобросовестных участников и сделок по слиянию и поглощению компаний.

«В результате к концу году 2025 года в списке кредитных организаций останется меньше 300 штук», — не исключили в «Эксперт РА».

По состоянию на 1 января, по данным Центробанка, действовали 218 банков с универсальной лицензией, 96 — с базовой, а также 39 небанковских кредитных организаций.

В прошлом году российский рынок покинули 12 кредитных организаций, половина из которых в результате присоединилась к материнским структурам. Другая потеряла лицензию после возобновления ЦБ работы механизма по ее отзыву за несоблюдение банковского законодательства.

Ранее стало известно, что Центробанк обновит основания для блокировки счетов клиентов.

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