В России предрекли неравенство в выплатах зарплаты в июне 2026 года

В июне 2026 года ожидается неравномерное распределение выплат зарплаты из-за различного количества рабочих дней в первой и второй половине месяца. Об этом сообщил «ФедералПресс» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Балынин подчеркнул, что Трудовой кодекс РФ устанавливает выплату зарплаты не реже двух раз в месяц, причем размер выплаты зависит от числа рабочих дней в каждой половине месяца. В июне 2026 года работающих по пятидневной рабочей неделе ждет 21 рабочий день: 10 в первой половине и 11 во второй. Это приведет к тому, что выплата за вторую половину месяца будет выше.

Например, при окладе в 97 тысяч рублей за первую половину июня работник получит 46,19 тысячи рублей (после вычета НДФЛ — 40,19 тысячи рублей), а за вторую — 50,81 тысячи рублей (после вычета НДФЛ — 44,20 тысячи рублей).

Экономист также отметил, что премии и другие надбавки, как правило, выплачиваются вместе с зарплатой за вторую половину месяца, что может еще больше увеличить разницу в выплатах. Однако это уже зависит от подхода работодателя к организации оплаты труда.