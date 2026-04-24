В России предложили вернуть таксофоны с Wi-Fi

В России обсуждается инициатива по возвращению таксофонов, но в современном формате. Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков в интервью радио Sputnik назвал это «правильной инициативой».

По мнению эксперта, новые таксофоны должны быть оснащены Wi-Fi и дисплеем с браузером, что позволит выходить в интернет и связываться через соцсети. Однако и классические кнопочные аппараты сохраняют актуальность, особенно в отдаленных регионах и при чрезвычайных ситуациях, когда мобильная связь недоступна.

«Телефон с кнопками — это тоже очень важная связь, особенно в отдаленных уголках России. Сегодня мы знаем, что во всех селах поставили телефоны-автоматы как раз на случай ЧС», — отметил Зыков.

Эксперт подчеркнул, что для успешной реализации проекта необходимо продумать удобную систему оплаты звонков и доступа в интернет, чтобы аппараты были доступны и полезны для всех граждан.