В России предложили ужесточить наказание для таксистов-пособников мошенников

Депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил о росте случаев, когда мошенники используют услуги такси для получения денег от обманутых людей. Парламентарий в разговоре с Общественной Службой Новостей призвал ужесточить ответственность для водителей, участвующих в таких схемах.

«Нельзя закрывать глаза на то, что некоторые перевозчики, прекрасно понимая незаконность происходящего, продолжают выполнять роль курьеров для преступников», — подчеркнул народный избранник.

По словам депутата, преступные группы избегают личного контакта с жертвами и дистанционно выманивают у них крупные суммы. Для получения денег они используют услуг определенных таксистов. Иванов считает, что подобные действия водителей могут считаться соучастием в мошенничестве.