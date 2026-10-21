В России предложили создавать детские копии соцсетей

Создание детских версий социальных сетей может стать решением проблемы безопасности несовершеннолетних в интернете. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил координатор организации Урван Парфентьев.

По его словам, интерфейс таких сайтов должен быть аналогичен основной версии платформ.

«Решение могло бы стать детская соцсеть, то есть соцсеть, выполненная в том же дизайне, как и взрослая, это для подростков принципиально, но на подростковую аудиторию», — сказал Парфентьев.

Он отметил, что для разработчиков подобных сайтов это будет дешевле, чем выплачивать штрафы. В Австралии, по его словам, ответственность за присутствие детей на платформах возложили на сами соцсети.