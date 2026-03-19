В России предложили создать новый стандарт размеров одежды

Покупка одежды в интернет-магазинах часто становится сложной задачей для российских потребителей. Один и тот же размер у разных брендов может существенно отличаться, что приводит к множественным возвратам и разочарованию. В связи с этим представители правозащитного центра «Сорок Сороков» обратились в Росстандарт с предложением разработать единый стандарт для размеров одежды, написал Life.ru .

В новом стандарте средний размер (М) будет соответствовать 50-му российскому размеру.

Правозащитный центр отмечает: «В настоящее время на территории РФ сложилась критическая ситуация с размерной маркировкой одежды». У разных производителей один и тот же размер может отличаться по обхвату груди, талии, бедер или длине изделия на 5–10 см и более. Это особенно проблематично при онлайн-покупках.

Общественники предлагают создать национальный стандарт «Одежда. Единая размерная сетка. Технические требования», который будет обязательным для всех производителей и импортеров на территории России. Новый стандарт должен включать единую сетку для всех категорий одежды, четкие антропометрические параметры и правила контроля соответствия размеров маркировке.