В России предложили создать электросамокатную полицию

В крупных российских городах необходимо создать так называемую электросамокатную полицию. С предложением об этом к главе МВД обратился зампредседателя Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

Основной задачей такого подразделения, по мнению депутата, может быть патрулирование пешеходных и общественных зон для контроля за соблюдением ПДД людьми на электровелосипедах и электросамокатах.

«Такое специализированное подразделение МВД сможет оперативно реагировать на несоблюдение ПДД», — выразил уверенность депутат.

В частности, речь идет о пресечении нарушений по превышению скорости, опасной езде, игнорировании светофоров и разметки дорожного полотна, вождении в нетрезвом виде, а также беспорядочном оставлении электросамокатов на тротуарах и в общественных местах.

Даванков также обратил внимание, что данные соцопросов говорят о том, что к электросамокатам негативно относятся 73% жителей столицы, а 49% граждан считают, что их использование в городе и вовсе нужно запретить.