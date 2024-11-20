В России предложили сократить срок владения жильем для освобождения от НДФЛ

ЛДПР предложила сократить до 3 лет срок освобождения от НДФЛ за недвижимость

Россияне могут не платить НДФЛ при продаже недвижимости, если владели ей больше пяти лет. Члены фракции ЛДПР предложили сократить этот срок до трех лет, сообщило РИА «Новости» .

Депутаты предложили установить общий минимальный предельный срок владения объектом недвижимости три года, а в случае дарения родственником или наследования — один год. До сих пор избежать уплаты НДФЛ при продаже жилья россияне могли при владении больше пяти и трех лет соответственно, поэтому, по словам авторов инициативы, им приходилось откладывать сделку.

По мнению депутатов, это ограничивало трудовую мобильность россиян и поступление денег в экономику. ЛДПР решило решить проблему и в ближайшее время внесет законопроект в Госдуму.

От уплаты НДФЛ при продаже жилья в России освобождены семьи, воспитывающие не менее двух детей. Власти ввели эту меру поддержки в 2021 году.