В России предложили снять запрет на дистанционную продажу вина

Современные технологии позволяют сделать процесс покупки вина через интернет прозрачным и безопасным, однако дистанционная продажа алкоголя в России все еще запрещена. Об этом 360.ru на IV Российском винодельческом форуме рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

Он объяснил, что российские специалисты уже разработали методы, которые исключат дистанционную продажу алкоголя несовершеннолетним.

«Будут две идентификации. На момент заказа товара само приложение запросит подтверждение того, что вы — совершеннолетний человек», — отметил Соколов.

По его словам, второй этап идентификации будет происходить уже при получении заказа. Глава АКИТ напомнил, что подобные системы уже действует в других странах.

Российский винодельческий форум проходит в Москве 12–13 ноября, в его деловую программу вошли более 20 тематических сессий, мастер-классов и дискуссий. В качестве организаторов мероприятия выступили Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России».