В России предложили обязать все госучреждения вывешивать национальный флаг

Депутат Колунов предложил устанавливать флаг России во всех госучреждениях

Фото: РИА «Новости»

В России необходимо в обязательном порядке водружать национальный флаг не только над школами, но и над всеми государственными учреждениями. Такую инициативу на рассмотрение правительства предоставил депутат Госдумы Сергей Колунов. Копия письма появилась в распоряжении 360.ru.

«Патриотизм в людях развивает в том числе окружающий мир. Когда мы идем по улице, видим российский флаг, видим один из главных символов нашей страны, это чувство развивается, крепчает», — сказал он.

Депутат напомнил, что в России уже обязали образовательные учреждения вывешивать флаг страны на фасаде здания или на своей территории. Он предложит кабмину распространить эту практику на госучреждения.

«Сейчас размещение флага на госучреждениях является правом, а не обязанностью. Пора это исправить», — сказал парламентарий.

В 2022 году в школах ввели традицию поднимать флаг России под звуки гимна. Президент Владимир Путин одобрил эту инициативу.

Ботулизм захватил регионы России. Как защитить себя от смертельной болезни

Около 20 тысяч подростков трудоустроятся на летнюю работу в Подмосковье

Украинский конфликт накаляется. Почему НАТО перешел к ядерным угрозам

Фестивали и экскурсии. Какие активности подготовил центр «Активное долголетие» в Красногорске

Ростовский захват. Как происшествие в СИЗО повлияет на систему ФСИН

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте