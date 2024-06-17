В России предложили обязать все госучреждения вывешивать национальный флаг

В России необходимо в обязательном порядке водружать национальный флаг не только над школами, но и над всеми государственными учреждениями. Такую инициативу на рассмотрение правительства предоставил депутат Госдумы Сергей Колунов. Копия письма появилась в распоряжении 360.ru.

«Патриотизм в людях развивает в том числе окружающий мир. Когда мы идем по улице, видим российский флаг, видим один из главных символов нашей страны, это чувство развивается, крепчает», — сказал он.

Депутат напомнил, что в России уже обязали образовательные учреждения вывешивать флаг страны на фасаде здания или на своей территории. Он предложит кабмину распространить эту практику на госучреждения.

«Сейчас размещение флага на госучреждениях является правом, а не обязанностью. Пора это исправить», — сказал парламентарий.

В 2022 году в школах ввели традицию поднимать флаг России под звуки гимна. Президент Владимир Путин одобрил эту инициативу.