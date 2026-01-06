В России предложили новый подход к контролю за выплатами маткапитала

Бывший сотрудник правоохранительных органов, эксперт по этнической преступности Валентин Становов, считает, что для усиления контроля за социальными выплатами, включая материнский капитал, необходимо отказаться от выборочного надзора и сосредоточиться на технологической модернизации. Об этом написали «Известия» .

Становов утверждает, что ужесточение контроля по признаку принадлежности к определенной общине противоречит принципу равенства всех перед законом и может быть расценено как дискриминация. Вместо этого он предлагает устранить системные уязвимости в документообороте и идентификации граждан.

«Биометрическая идентификация — гораздо более перспективный путь, но ее внедрение должно носить универсальный характер для всех граждан без исключения», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что проблемы возникают из-за слабостей в системе, а не из-за этнической принадлежности. Для эффективного контроля за выплатами необходимо укрепить Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА) и внедрить универсальные биометрические решения.