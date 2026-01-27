В России предложили дублировать сроки годности на продуктах и лекарствах шрифтом Брайля

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил наносить шрифтом Брайля сроки годности на продуктах и лекарствах. Копия обращения к главе Минздрава Михаилу Мурашко есть в распоряжении RT .

Орлов отметил, что в России около 500 тысяч инвалидов по зрению, не считая слабовидящих людей без статуса инвалида. Все они регулярно сталкиваются с продуктами и лекарствами, упаковка которых не адаптирована для них.

Эксперт подчеркнул, что сейчас шрифтом Брайля на рецептурных лекарствах иногда указывают только название препарата и дозировку, а информации о сроке годности нет. На упаковках продуктов такой практики в России пока не существует.

«В этой связи прошу Вас рассмотреть вопрос о внесении изменений в нормативно-правовые акты в части введения обязанности для производителей продовольственной продукции и лекарственных препаратов наносить шрифтом Брайля срок годности товара на упаковки», — написано в обращении.

По мнению Орлова, это нововведение позволит людям с инвалидностью по зрению получать важную информацию, которая может быть критически важна для их безопасности и здоровья.