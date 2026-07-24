В России православные верующие отметят день памяти равноапостольной княгини Ольги

24 июля православные верующие готовятся к одному из значимых церковных праздников. В народе этот день известен как Ольга Страдница, написала Общественная служба новостей .

Согласно преданию, история жизни будущей святой началась со встречи с киевским князем Игорем. Пораженный ее красотой, князь воспылал желанием, однако мудрая девушка пристыдила правителя за неподобающие мысли, что в итоге привело к их браку. У пары родился сын Святослав. Трагедия разразилась после гибели Игоря от рук древлян во время сбора дани. Правитель древлян Мал предложил Ольге выйти за него замуж, надеясь узурпировать власть. Княгиня согласилась лишь для того, чтобы привести в исполнение хитроумный план мести: она заманила послов древлян в Киев и жестоко расправилась с ними, а затем сожгла столицу древлян — город Искоростень.

Несмотря на суровость этих деяний, летописи прославляют Ольгу как выдающегося государственного деятеля. Она управляла подвластными землями не как женщина, а как «сильный и разумный муж», твердо держа власть и обороняя границы. Огромное внимание княгиня уделяла духовной жизни. Чтобы познать истину веры, она отправилась в Константинополь, где приняла крещение с именем Елена. Вернувшись на родину с иконами и богослужебными книгами, она положила начало особому почитанию Пресвятой Троицы на Руси.

Хотя ее сын Святослав остался язычником, дело бабушки продолжил внук — князь Владимир. Впоследствии он стал крестителем Руси (Владимир Красное Солнышко), а Ольга была канонизирована как святая, подготовившая почву для Крещения Руси.