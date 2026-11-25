С 27 июля 2027 года банкротство физических лиц через суд подорожает не менее чем на 30%. Об этом сообщил арбитражный управляющий Вячеслав Курилин, его слова приводит URA.RU .

Если сейчас должник может выбрать саморегулируемую организацию, из которой назначается специалист, то по новым правилам суд будет утверждать финансового управляющего случайным образом из госреестра.

По словам эксперта Курилина, новая система сделает управляющего более независимым, однако процедура банкротства станет дольше, а взаимодействие кредиторов и управляющих — сложнее. Из-за смены принципов отбора вырастут и дополнительные расходы. В среднем по России стоимость услуги составляет порядка 150 тысяч рублей на год, но предсказуемость процесса исчезнет, и стороны будут реже приходить к единому мнению.