В России предложили запретить продажу алкоголя в аэропортах

Из-за увеличения числа дебошей на борту самолетов в России могут ввести запрет на продажу алкоголя в аэропортах. Депутат Госдумы и заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш сообщил Life.ru , что нетрезвые пассажиры становятся причиной срыва рейсов и наносят серьезный ущерб авиакомпаниям.

Депутат подчеркнул, что из-за одного дебошира сотни людей испытывают неудобства, а авиакомпании терпят миллионные убытки. Он также отметил, что пьяный пассажир, находясь на борту, угрожает общей безопасности.

Для снижения числа инцидентов Каплан Панеш предложил ужесточить наказания за хулиганство на борту и нахождение в нетрезвом состоянии, а также ввести полный запрет на продажу алкоголя на территории аэропортов.

На данный момент за нарушения порядка на борту предусмотрены штрафы и арест. Авиакомпании также могут вносить нарушителей в «черные списки». Однако, несмотря на существующие меры, проблема не решается.

Статистика Главного управления на транспорте МВД показывает, что ежегодно фиксируются десятки тысяч случаев нарушений. Панеш отметил, что основными причинами дебошей являются алкоголь и курение в запрещенных местах.