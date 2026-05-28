В России отметили значительный рост числа IT-специалистов

В 2025 году в России наблюдается значительный рост числа IT-специалистов, который составил 20%. По данным аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко, численность занятых в этой отрасли увеличилась с 1,554 миллиона человек в 2024 году до 1,869 миллиона человек в 2025 году. Доля работников IT-отрасли в общей занятости также возросла с 3,2% до 3,8%, написала «Газета.Ru» .

Среднегодовая заработная плата в IT-секторе составила около 2,05 миллиона рублей в год, что эквивалентно примерно 171 тысяче рублей в месяц. Это подтверждает статус IT-отрасли как одной из самых высокооплачиваемых в российской экономике, написал сайт Ferra.ru.

Однако, несмотря на положительные тенденции, условия работы для вернувшихся релокантов за последние два года заметно усложнились. Согласно данным SuperJob, доля компаний, готовых работать с такими специалистами, сократилась вдвое — с 9% до 4%. В госсекторе и системообразующих отраслях усилился запрос на лояльность и благонадежность, что может затруднить прохождение отбора для тех, кто длительное время находился за рубежом.