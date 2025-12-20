В России отмечают День работника органов безопасности

Сотрудники органов безопасности 20 декабря отмечают профессиональный праздник. Из лица закрыты, имена редко появляются в новостях, а подвиги становятся достоянием гласности только после снятия грифа секретности.

Представители спецслужб оберегают суверенитет и конституционный строй страны, защищают ее национальные интересы, отстаивают права и свободы граждан.

Ученики МОУ СОШ № 1 из Орехово-Зуева посетили Музей московского управления ФСБ, хранящий историю от Феликса Дзержинского до наших дней.

Директор школы МОУ СОШ № 1 Наталья Макарова отметила, что безопасность населения должна быть в руках профессионалов.

«Поздравляем с праздником всех тех, кто бережет безопасность наших детей и родных, нашу Родину», — сказала она 360.ru.

Ранее президент России Владимир Путин пожелал сотрудникам органов безопасности и их близким крепкого здоровья и новых успехов, а также поздравил с наступающим Новым годом.