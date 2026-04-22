В России определили условия для пересадки рук по ОМС

В рамках системы обязательного медицинского страхования в России возможна пересадка рук, однако доступ к этой сложной операции строго ограничен медицинскими показаниями и тщательным отбором пациентов. Об этом «Известиям» сообщила врач Валерия Зарецкая.

Основным показанием к операции является невозможность восстановления утраченной конечности другими методами. Как правило, это касается случаев ампутации обеих рук или доминантной руки на уровне не выше дистальной трети предплечья, а также тяжелых травм кисти.

Существуют серьезные противопоказания, такие как активные инфекции, онкологические заболевания, тяжелые хронические патологии и психологическая неготовность пациента к длительному лечению и реабилитации.

Подготовка к трансплантации занимает месяцы и включает в себя комплексное обследование: лабораторные анализы, инструментальную диагностику, иммунологические тесты и консультации профильных специалистов. Решение о включении в лист ожидания принимается консилиумом врачей. Сроки ожидания донора могут варьироваться от нескольких месяцев до нескольких лет и зависят от степени совместимости, наличия доноров и логистических возможностей.

«При появлении донора компьютерная система автоматически анализирует базу и подбирает наиболее совместимого реципиента по десяткам параметров», — заключила врач.

Решение о том, кому будет проведена пересадка, принимается коллегиально, исходя из принципов максимальной медицинской эффективности и справедливости.