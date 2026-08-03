В России обсуждают меры регулирования детского блогинга

Эксперты РАНХиГС выяснили, что около 28% российских блогеров — дети, а средний возраст старта карьеры создателей контента — 10 лет. В связи с этим все чаще поднимается вопрос о необходимости отдельного закона, регулирующего детский блогинг в России, сообщила «Вечерняя Москва» .

Сейчас деятельность юных блогеров не регулируется законом, что создает «серую зону» в вопросах распределения дохода и создания контента. Предлагается внести поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и создать специальный федеральный стандарт о защите прав детей-блогеров.

Адвокат, член Ассоциации юристов Никита Тарновский считает, что такие инициативы необходимы для защиты детей от возможной эксплуатации и финансовых потерь в будущем. Он отмечает, что блогинг официально признан экономической деятельностью, и правовая защита необходима для предотвращения рисков, связанных с трудовой эксплуатацией.

Екатерина Филиппова, юрист и эксперт президентской платформы «Россия — страна возможностей», также поддерживает принятие предлагаемых мер. Она уверена, что это поможет создать безопасную и прозрачную среду для всех участников.

Психологи подчеркивают, что блог может стать местом самовыражения для детей, но важно не допустить смешения ролей в семье и сохранить здоровое развитие ребенка. Регулирование закона и медиаобразование могут помочь снизить давление на юных блогеров и предотвратить психологические угрозы.