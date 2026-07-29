В России обновился ГОСТ на глазированные сырки

Росстандарт утвердил обновленный ГОСТ на глазированные сырки с 2028 года

В России с 2028 года изменится ГОСТ на творожные глазированные сырки. Росстандарт пересмотрел технические требования к десерту и его упаковке, сообщил ТАСС .

ГОСТ 33927-2026 вступит в силу 1 января 2028 года. В нем актуализированы технические требования к глазированным сыркам, правила маркировки упаковки, методы контроля качества.

Росстандарт сохранил обязательное требование об отсутствии растительных жиров в сырках. При изготовлении творожной массы производители смогут использовать только молочные продукты и вкусовые наполнители, вроде фруктов и печенья. Для стабилизации структуры десерта предписано проводить подпрессовывание творожной массы.

Ранее в России утвердили ГОСТ на кожаные сумки. Они должны иметь карманы и прочные швы.