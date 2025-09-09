В России обнаружили растения с противовоспалительным эффектом

Специалисты Пензенского государственного университета исследуют лекарственные растения, которые могут стать основой для новых противовоспалительных гелей. Среди них — буквица лекарственная и лофант тибетский, сообщили в Минобрнауки России. Об этом написала «Газета.Ru» .

Сейчас на рынке много гелей и мазей для лечения воспалений, но они часто вызывают побочные эффекты. В России буквица лекарственная и лофант тибетский пока не используются для изготовления противовоспалительных средств, но в будущем могут появиться доступные и эффективные гели на их основе.

Ученые провели эксперимент на крысах и подтвердили эффективность растений. Они смоделировали отек на крысиной лапе и сравнили эффект от гелей на основе трав и диклофенака. Все средства показали одинаковый результат.

«Исследуемые травы содержат большое количество биологически активных соединений. У этих трав смежные эффекты: противовоспалительный, ранозаживляющий и ярко выраженный антибактериальный эффект», — отметил автор исследования, доцент кафедры «Общая и клиническая фармакология» ПГУ Евгений Курдюков.

В вузе разработали и запатентовали способы для определения процентного соотношения основных действующих веществ в травах. Это позволит подобрать оптимальную концентрацию действующих веществ в мазях и гелях и контролировать качество сырья.