В России обеспокоились окончанием срока эксплуатации оптоволоконных кабелей

Шеф-редактор интернет-портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в интервью радио Sputnik выразил обеспокоенность по поводу окончания срока эксплуатации оптоволоконных кабелей в России. Он подчеркнул, что около 70% кабелей подлежат замене, и их общая длина составляет около 400 тысяч километров.

Букштейн указал, что замена кабеля — это длительный и дорогостоящий процесс, который займет не один год. Он подчеркнул, что оптоволоконная связь играет важную роль в обеспечении связи в труднодоступных регионах, таких как север и восток страны.

Кроме того, Букштейн отметил, что в нынешней военно-политической обстановке оптоволокно является надежным способом связи, который не подвержен воздействию внешних факторов. Он также подчеркнул, что мобильные операторы, являющиеся одновременно интернет-операторами, активно работают над оптимизацией маршрутов трафика и строительством дата-центров, что помогает разгрузить перегруженные участки сети.