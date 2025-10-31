В России может появиться «собачье ОСАГО» для любителей опасных пород

В Госдуме предложили ввести страховку для владельцев потенциально опасных пород собак. Об этом сообщил «Известиям» депутат ЛДПР Дмитрий Новиков.

«Зачастую владельцы агрессивных псов своей вины не признают, и пострадавшему потом сложно доказать факт нападения, а уж получить материальную компенсацию на лечение или восстановление — тем более», — заявил парламентарий.

ЛДПР предлагает законодательно обязать владельцев потенциально опасных собак покупать страховку, чтобы они несли ответственность за своих питомцев и их поведение.

Он отметил, что служебные собаки, выполняющие важные государственные задачи, не подпадают под действие законопроекта.

Если собака опасной породы нападет на человека, страховая компания должна будет выплатить пострадавшему один миллион рублей. Если питомец испортит имущество, компенсация составит 200 тысяч рублей. Инициативу предложила замруководителя Центрального аппарата ЛДПР Элеонора Кавшар.

Правительство утвердило список потенциально опасных собак в 2019 году. В него вошли 12 пород. Среди них — питбульмастифы, амбульдоги, акбаши, бразильские бульдоги и их помеси.

Процедура страхования домашних питомцев становится популярнее. Как сообщили журналисты «ТСН 24», некоторые организации уже предлагают услугу по компенсации расходов, если питомец навредил кому-то или чужому имуществу. Также страховка предусматривает даже выплату на лечение, если питомцы подрались между собой.