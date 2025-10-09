В России мошенники стали чаще прибегать к услугам Telegram-ботов после ограничений на звонки через мессенджеры. Они даже убеждают людей, что передавать личные данные и коды из SMS в телефонном разговоре опасно, а через ботов в Telegram — безопасно. Так заявила эксперт сервиса «Мошеловка» Алла Храпунова в беседе со «Звездой» .

«Через Telegram-бот (по заверениям мошенников. — ред.) вы можете ввести необходимые данные. Его подделывают визуально под официальные страницы, официальные каналы ведомств или сервисов. Человек переходит в Telegram-бот и думает, что он вводит данные для получения посылки на почте», — отметила Храпунова.

Эксперт подчеркнула, что мошенники искусно подделывают ботов, и люди легко ведутся на обман. Функционал, который позволяет интегрировать боты с платежными системами, усугубляет ситуацию.