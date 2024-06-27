В России могут запретить продавать чай в пакетиках-пирамидках

Заваривание чая в пакетиках-пирамидках может нанести вред здоровью. Если этот факт подтвердят специалисты, продажу такой продукции в РФ придется ограничить. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, сообщило РИА «Новости» .

Депутат направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко обращение, в котором попросил его организовать исследования по этому вопросу и ограничить продажу чая в пирамидках, если опасения о его вреде подтвердятся.

Вице-спикер ГД добавил, что из-за упаковки в напиток могут попадать наночастицы пластика. По мнению депутата, постоянное употребление чая, заваренного в пакетике-пирамидке, может обернуться серьезными последствиями для здоровья: воспалением тканей, аутоиммунными заболеваниями и развитием онкологических процессов.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин опроверг информацию о том, что чай в пакетиках-пирамидках может вызывать рак из-за микропластика. Он рассказал, что онкологические болезни чаще провоцируются канцерогенными веществами.